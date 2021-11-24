تعيين أول امرأة في منصب رئيسة للوزراء في السويد

صوّت البرلمان السويدي، اليوم الأربعاء، لصالح تعيين زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ماغدالينا أندرسون، رئيسة للوزراء، لتصبح أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد.

وبحسب موقع "thelocal" السويدي تم انتخاب ماغدالينا أندرسون رئيسة للوزراء، حيث وافق البرلمان السويدي، في جلسة اليوم الأربعاء الموافق 24 تشرين الثاني، على اقتراح رئيس مجلس النواب بتعيين رئيس للوزراء.

وتتولى أندرسون، التي شغلت منصب وزير المالية منذ عام 2014 ، رئاسة الوزراء خلفا لستيفان لوفن الذي استقال مطلع تشرين الثاني، بعد 7 سنوات في السلطة، من منصبي زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين ورئيس الوزراء.