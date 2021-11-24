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كوريا الجنوبية تبحث مع "الصحة العالمية" التعاون بشأن اللقاحات

Lebanon 24
24-11-2021 | 10:30
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التقى رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لمناقشة التعاون بشأن اللقاحات والمساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية.

وقال رئيس البرلمان الكوري الجنوبي بارك بيونغ-سوك، إنه خلال الاجتماع مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أكد بارك أن كوريا الجنوبية هي "الموقع الأمثل" لإنشاء مركز لتطوير القوى العاملة في قطاعي الصناعات الحيوية واللقاحات الذي تخطط لتأسيسه منظمة الصحة العالمية.
وقال رئيس البرلمان الكوري خلال الاجتماع في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، إن "كوريا الجنوبية مجهزة بالبنية التحتية التعليمية ومنشآت إنتاج اللقاحات العالمية اللازمة لتطوير اللقاحات".
وردا على ذلك، قال غيبريسوس إن كوريا الجنوبية هي "المرشح الأقوى" ليتم اختياره لتأسيس مركز تطوير القوى العاملة للصناعات الحيوية واللقاحات التابع لمنظمة الصحة العالمية.
وبعد ذلك، ناقش بارك دور منظمة الصحة العالمية في إمداد كوريا الشمالية باللقاحات، وطلب غيبريسوس زيارة بيونغ يانغ.
ورد غيبريسوس بأنه ينوي زيارة الكوريتين في نفس الوقت.
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