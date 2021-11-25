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لوكاشينكو: المعارضة وضعت خطة لزعزعة البلاد

Lebanon 24
25-11-2021 | 16:30
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قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إن المعارضة البيلاروسية وضعت خطة جديدة لزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف لوكاشينكو في تصريحات اليوم الخميس خلال اجتماع للجنة الدستورية: "لقد وضعوا (المعارضة) بالفعل خطة. لقد أرسلتها إلى الإدارة الرئاسية حتى يمكن وضعها وتعميمها هناك حتى تتمكنوا جميعا من رؤية ما يريدون.. يريدون الحصول على تمويل.. لا يسعنا القول غير ذلك".

وأشار الرئيس إلى أن الإجراءات التي أعدتها المعارضة "سخيفة".

ونوه لوكاشينكو، بنية (المعارضة) بالفعل لخرق الدستور لإخراج شعب بيلاروس إلى الشوارع مرة أخرى.
المصدر: روسيا اليوم
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