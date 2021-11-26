عربي-دولي

المفوضية الأوروبية تقترح تعليق الرحلات الجوية الآتية من دول جنوب القارة الإفريقية

Lebanon 24
26-11-2021 | 06:34
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اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق الرحلات الآتية من جنوب القارة الإفريقية بسبب رصد سلالة متحورة جديدة لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين.

وكتبت المسؤولة الأوروبية في تغريدة غداة قرار مماثل من لندن: "ستقترح المفوضية الأوروبية، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء فيها، تعليق الرحلات الجوية الآتية من منطقة جنوب القارة الإفريقية، بسبب المتحور بي.1.1.529".

المصدر: روسيا اليوم
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