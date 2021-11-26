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4 صبية أعمارهم بين 13 و15 عاما ارتكبوا جريمة مروّعة... طعنوا الطفلة آفا حتى الموت

Lebanon 24
26-11-2021 | 07:00
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أعلنت الشرطة البريطانية إن الطفلة، آفا وايت، البالغة من العمر 12 عاما، تعرضت، مساء يوم أمس الخميس، للطعن حتى الموت في وسط مدينة ليفربول بشمال غرب إنكلترا.

وقد تم القبض على أربعة صبية، يبلغ اثنان منهم 13 عاما، والآخران 14 و15 عاما، للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل.

وتعتقد الشرطة أن آفا وأصدقاءها الصبية قد دخلوا في جدال كلامي، أدى إلى الاعتداء على آفا "مما تسبب في إصابات كارثية قاتلة لها" وهرب الجناة.

وقال مساعد رئيس الشرطة جون روي: "نقدم تعازينا لعائلة آفا، لا ينبغي على أي والد أن يسمع من الشرطة أن طفله قد مات".

وأضاف: "يجب أن يكون موت آفا تذكيرًا لنا جميعا بالدور الذي يجب أن يلعبه كل منا في القضاء على العنف ضد النساء والفتيات".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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