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الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات في هذه الدولة الأوروبية!

Lebanon 24
26-11-2021 | 07:30
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أفادت وسائل إعلام ألمانية أن الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا يخطط لتبسيط إجراءات الحصول على جنسية الدولة وجعل الجنسية المزدوجة ممكنة.
وتقول اتفاقية الائتلاف التي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "سننشئ نظامًا حديثًا للقواعد القانونية التي تحكم قضايا المواطنة. ولهذه الغاية، سنعمل على جعل الجنسية المتعددة ممكنة، وتبسيط الطريق للحصول على الجنسية الألمانية".
وفقًا للاتفاقية، سيتم تبسيط الطريق إلى جواز السفر الألماني، وفي بعض الحالات سيكون من الممكن الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات من الإقامة في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الأطفال المولودين في ألمانيا لأبوين أجنبيين على الجنسية الألمانية عند الولادة إذا كان أحد الوالدين قد أقام بشكل قانوني في هذا البلد لمدة 5 سنوات، بالإضافة للمزيد من الفرص في مسألة لم شمل أسر اللاجئين.
المصدر: سبوتنيك
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