البحرية التونسية تنقذ نحو 500 مهاجر

أنقذت قوات البحرية التونسية، يوم الجمعة، 487 مهاجرا بطريقة غير قانونية قبالة سواحل محافظة صفاقس (وسط)، كانوا قد أبحروا من السواحل الليبية، على ما ذكرت وزارة الدفاع.وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية "أنقذت خافرة لأعالي البحار مدعومة بوحدات بحرية من جيش البحر والحرس الوطني (خفر السواحل) فجر الجمعة 487 مهاجرا غير شرعي من جنسيّات عربيّة وآسيوية وإفريقيّة مختلفة".ونقلت فرانس برس عن الوزارة إن الزورق أبحر من السواحل الليبية “بنيّة التوجّه إلى الفضاء الأوروبي".وكشفت الوزارة أن المهاجرين يأتون من مصر (162 شخصا) وبنغلادش (104 أشخاص) وسوريا (81) والمغرب (78) وإريتريا (13) والسودان (11) والصومال (7) وفلسطين (5) وغانا (5) وغامبيا (5) وباكستان (4) وسيرالون (4) ومالي (3) واحد من كل من تشاد وغينيا وأثيوبيا ونيجيريا وتونس.وتتراوح أعمار المهاجرين بين 3 و42 عاما ومن بينهم 13 امرأة و93 طفلا.