عربي-دولي

خبر سار للمصريين العاملين في السعودية

Lebanon 24
26-11-2021 | 10:30
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قالت وزارة القوى العاملة المصرية، اليوم الجمعة، إن قرار السعودية الأخير يعتبر خبرا سارا لجميع العاملين المصريين بالمملكة والذين يقدر عددهم تقريبا بمليون وستمائة ألف شخص.
وكانت السعودية قد أصدرت قرارا، مساء الخميس، يسمح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية: إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، مصر، الهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة.

وحسب بيان الوزارة المصرية، فإن هذا القرار يعتبر خبرا سارا لجميع الفئات وخاصة العاملين أصحاب التأشيرات الجديدة، والذين تأخر سفرهم عدة مرات بسبب إغلاق الطيران المباشر ورفض أصحاب الأعمال تحمل تكاليف السفر ترانزيت، حيث كان يتم إعادة إجراءات الكشف الطبي كلما انتهت مدة صلاحيته مما زاد العبء والتكاليف المالية على العاملين، وهذه فئة غير قليلة والتى تقدر بعشرات الآلاف من أصحاب التأشيرات .

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار سيستفيد منه أيضا أصحاب تأشيرات الزيارة من غير فئات الكوادر ممن لم تشملهم قرارات الاستثناء السابقة، حيث تم استثناء الكوادر الطبية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية، والمعلمين، والعاملين بالمصانع السعودية.
وأشارت إلى أن ذلك من شأنه لم شمل العائلات واستقرارها دون الحاجة إلى عودة العامل إلى مصر واصطحاب عائلته أو السفر ترانزيت.
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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