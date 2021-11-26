بلومبيرغ: استعدادات روسيا "لغزو" أوكرانيا وصلت حتى كامتشاتكا

زعمت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أن استعدادات روسيا لـ"غزو" أوكرانيا وصلت إلى شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، من خلال نشر قواتها استعدادا لاحتمال اندلاع "حرب واسعة".وذكرت الوكالة الأميركية استنادا إلى أراء محللين، أن أي "غزو واسع النطاق" تقوم به روسيا ضد أوكرانيا من غير المرجح أن يكون ممكنا قبل شهر يناير القادم، بسبب التربة الموحلة والطقس الدافئ والحاجة إلى نشر قوات إضافية.وتزعم الوكالة أن روسيا أعادت نشر قواتها "على طول الطريق إلى منطقة كامتشاتكا لتكون مستعدة في حال تصاعد الصراع إلى حرب واسعة"، مشيرة إلى أن هذه المنطقة تقع بجوار اليابان والولايات المتحدة.