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عربي-دولي
روسيا بصدد إنشاء شبكة من الدرونات لمراقبة أنابيب الغاز
Lebanon 24
26-11-2021
|
13:30
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ستقوم طائرات ZALA Aero المسيّرة من تصنيع شركة "كلاشينكوف" الروسية بمراقبة أنابيب الغاز المرتبطة بحقول الغاز "ساماتلور" التابعة لشركة "ساماتلور نفط غاز" الروسية في غرب سيبيريا.
صرح بذلك ناطق باسم الشركة في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.
وقال:" إنها درونات مطوّرة ومزودة ببرمجيات خاصة من شأنها تتبع كل التغيرات التي تطرأ على مناطق تمر بها أنابيب الغاز وتحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ومن أجل تنفيذ تلك المهام ستستخدم طائرات ZALA 421-16E HD من دون طيار تم تزويدها بالذكاء الاصطناعي. ومن بين ميزات الذكاء الاصطناعي قدرته على الاكتشاف الأوتوماتيكي للتغيرات في المنطقة، بما في ذلك محاولات سرقة الغاز، ومقارنتها بما كان من قبل في مختلف المواسم والفترات الزمنية.
وسينطلق العمل في المشروع، حسب الناطق، في يناير المقبل، وسيستمر لغاية أواخر عام 2024. ويتوقع أن تسمح مراقبة أنابيب الغاز بواسطة الدرونات بالتقييم الموضوعي لحالتها والتعرف على المحاولات غير القانونية لسرقة الغاز وتنفيذ غيرها من المهام.
وقال الناطق إن الدرونات ستقلع من مطار صغير تابع لحقل الغاز "ساماتلور" وكذلك من مراكز القيادة التابعة لشركة " ساماتلور نفط غاز".
المصدر:
روسيا اليوم
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