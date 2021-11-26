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عربي-دولي
البابا فرنسيس يستقبل الرئيس الفرنسي ماكرون في القصر الرسولي
Lebanon 24
26-11-2021
|
16:30
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استقبل البابا فرنسيس، صباح الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الرسولي، والذي التقى لاحقا مع مسؤولين في دولة الفاتيكان.
وقالت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في بيان: "استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح الجمعة في القصر الرسولي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي التقى لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغر".
وأضاف البيان أنه تم خلال المباحثات التشديد على العلاقات الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي وفرنسا، كما تناولت المباحثات قضايا عالمية ذات اهتمام مشترك مثل حماية البيئة في ضوء نتائج الـCOP26 الذي عقد في غلاسكو.
وأضاف بيان دار الصحافة أن الطرفين تبادلا الآراء حول آفاق الرئاسة الفرنسية المقبلة للاتحاد الأوروبي، وكذلك حول التزام فرنسا في لبنان والشرق الأوسط وأفريقيا.
المصدر:
سبوتنيك
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