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السلطات الأميركية تدق ناقوس الخطر بسبب خسائر الغابات

Lebanon 24
27-11-2021 | 00:30
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حذرت إدارة الغابات الأميركية من أزمة تواجه الغطاء الحرجي للبلاد، حيث تخسر الولايات المتحدة 36 مليون شجرة سنويا، بسبب الاحتباس الحراري والاستخدام الجائر.

وأشارت دراسة صدرت مؤخرا إلى أن الخسائر التي تلحق بالغابات والأشجار قد تترك تأثيرا كبيرا على المناخ بشكل عام.

وتوصي الإدارة بزراعة ترليون شجرة، وذلك بهدف تأمين غطاء شجري على مساحة 40 في المئة من المدن الأميركية تحديدا.

وأضافت الدراسة أن الولايات المتحدة خسرت واحدا في المئة من مجموع أشجارها خلال الفترة الممتدة بين العامين 2019 و2014.

وتقول إن الاستمرار في خسارة الغطاء الحرجي يعني ارتفاعا في درجات الحرارة داخل المدن الأميركية، بما معدله 4 درجات مئوية.

وتحدد الدراسة أن أبرز أسباب انخفاض الغطاء الحرجي تتعلق بالأعاصير والحرائق والأمراض والحشرات الضارة، لكن العامل الأبرز للخسارة هو قطع الأشجار والتطوير المدني.

وتبلغ التكاليف الاقتصادية لخسارة الأشجار نحو 96 مليون دولار سنويا، بسبب ارتفاع قيمة فاتورة التبريد المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى التلوث الناجم عن غياب الشجر.
المصدر: الحرة
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