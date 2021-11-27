23
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
السلطات الأميركية تدق ناقوس الخطر بسبب خسائر الغابات
Lebanon 24
27-11-2021
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت إدارة الغابات الأميركية من أزمة تواجه الغطاء الحرجي للبلاد، حيث تخسر الولايات المتحدة 36 مليون شجرة سنويا، بسبب الاحتباس الحراري والاستخدام الجائر.
وأشارت دراسة صدرت مؤخرا إلى أن الخسائر التي تلحق بالغابات والأشجار قد تترك تأثيرا كبيرا على المناخ بشكل عام.
وتوصي الإدارة بزراعة ترليون شجرة، وذلك بهدف تأمين غطاء شجري على مساحة 40 في المئة من المدن الأميركية تحديدا.
وأضافت الدراسة أن الولايات المتحدة خسرت واحدا في المئة من مجموع أشجارها خلال الفترة الممتدة بين العامين 2019 و2014.
وتقول إن الاستمرار في خسارة الغطاء الحرجي يعني ارتفاعا في درجات الحرارة داخل المدن الأميركية، بما معدله 4 درجات مئوية.
وتحدد الدراسة أن أبرز أسباب انخفاض الغطاء الحرجي تتعلق بالأعاصير والحرائق والأمراض والحشرات الضارة، لكن العامل الأبرز للخسارة هو قطع الأشجار والتطوير المدني.
وتبلغ التكاليف الاقتصادية لخسارة الأشجار نحو 96 مليون دولار سنويا، بسبب ارتفاع قيمة فاتورة التبريد المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى التلوث الناجم عن غياب الشجر.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
ليلى عبد اللطيف تغادر لبنان وتّطلق توقعات من المطار: الدولار 35 ألف وفي هذا التاريخ ستتحسن الاوضاع!
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تغادر لبنان وتّطلق توقعات من المطار: الدولار 35 ألف وفي هذا التاريخ ستتحسن الاوضاع!
04:57 | 2021-11-26
26/11/2021 04:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط مفاجىء للدولار... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
هبوط مفاجىء للدولار... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:44 | 2021-11-26
26/11/2021 09:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات في هذه الدولة الأوروبية!
Lebanon 24
الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات في هذه الدولة الأوروبية!
07:30 | 2021-11-26
26/11/2021 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار ينخفض..كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار ينخفض..كم بلغ مساء اليوم؟
13:29 | 2021-11-26
26/11/2021 01:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو انتشر عبر مواقع التواصل عن حفل لانتخاب ملكة جمال الاحزاب... هذه حقيقته وتفاصيله!
Lebanon 24
فيديو انتشر عبر مواقع التواصل عن حفل لانتخاب ملكة جمال الاحزاب... هذه حقيقته وتفاصيله!
09:30 | 2021-11-26
26/11/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2021-11-27
بدلا من "فارك"... واشنطن تدرج جماعتين مسلحتين من كولومبيا على قائمة الإرهاب
03:49 | 2021-11-27
"الجوع كافر": باع ابنه على فيسبوك عارضا صورته والسعر.. وهذا ما حلّ به
03:30 | 2021-11-27
الاتفاق النووي الإيراني: لماذا فشل المحادثات مرجّح؟
03:00 | 2021-11-27
تبون: عهد شراء الذمم انتهى وشاركوا بقوة في الانتخابات المحلية
02:30 | 2021-11-27
هولندا توقف الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا
02:00 | 2021-11-27
الداخلية التونسية تكشف ملابسات "هجوم شارع الحبيب بورقيبة"
فيديو
اصطدم بشاحنة ثقيلة ونجا بأعجوبة من الموت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
اصطدم بشاحنة ثقيلة ونجا بأعجوبة من الموت.. شاهدوا الفيديو
03:00 | 2021-11-27
27/11/2021 11:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو انتشر عبر مواقع التواصل عن حفل لانتخاب ملكة جمال الاحزاب... هذه حقيقته وتفاصيله!
Lebanon 24
فيديو انتشر عبر مواقع التواصل عن حفل لانتخاب ملكة جمال الاحزاب... هذه حقيقته وتفاصيله!
09:30 | 2021-11-26
27/11/2021 11:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقية تفوز بلقب "ملكة جمال العرب".. شاهدوا كيف انهارت لحظة إعلان اسمها (فيديو)
Lebanon 24
عراقية تفوز بلقب "ملكة جمال العرب".. شاهدوا كيف انهارت لحظة إعلان اسمها (فيديو)
04:00 | 2021-11-26
27/11/2021 11:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact