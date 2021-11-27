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عربي-دولي
خطر انتشار "أوميكرون" في أوروبا "مرتفع إلى مرتفع جدا"
Lebanon 24
27-11-2021
|
01:30
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أعلنت وكالة صحية أوروبية، الجمعة، أنّ خطر انتشار متحوّرة كوفيد الجديدة "أوميكرون" في أوروبا "مرتفع إلى مرتفع جدا".
وفي تقرير لتقييم المخاطر، قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (إي سي دي سي) إنّ "المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحوّرة سارس-كوف-2 أوميركون في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تمّ تقييمه من مرتفع إلى مرتفع جدا".
وكانت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية صنفت المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي اكتشف لأول مرة في جنوب أفريقيا، باعتباره فيروسا شديد العدوى مثيرا للقلق، وأطلق عليه اسم "أوميكرون".
وتسببت المخاوف المتعلقة بهذه المتحورة الجديدة، في انخفاض أسعار النفط وتراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية، كما اتخذت عدة دول حول العالم إجراءات وقائية، بينها حظر السفر، لمواجهة خطر انتشار المتحور التي يعتقد أنه سيكون "الأكثر انتشارا" مقارنة بباقي المتغيرات.
وينتشر المتغير الجديد بسرعة في أجزاء من جنوب أفريقيا، ويشعر العلماء بالقلق من العدد الكبير غير المعتاد من الطفرات التي يمكن أن تجعله أكثر قابلية للانتقال وتساعده على التهرب من المناعة التي تنتجها اللقاحات.
المصدر: الحرة
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