عربي-دولي

خطر انتشار "أوميكرون" في أوروبا "مرتفع إلى مرتفع جدا"

Lebanon 24
27-11-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-890702-637735746233746431.jpg
Doc-P-890702-637735746233746431.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وكالة صحية أوروبية، الجمعة، أنّ خطر انتشار متحوّرة كوفيد الجديدة "أوميكرون" في أوروبا "مرتفع إلى مرتفع جدا".

وفي تقرير لتقييم المخاطر، قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (إي سي دي سي) إنّ "المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحوّرة سارس-كوف-2 أوميركون في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تمّ تقييمه من مرتفع إلى مرتفع جدا".

وكانت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية صنفت المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي اكتشف لأول مرة في جنوب أفريقيا، باعتباره فيروسا شديد العدوى مثيرا للقلق، وأطلق عليه اسم "أوميكرون".

وتسببت المخاوف المتعلقة بهذه المتحورة الجديدة، في انخفاض أسعار النفط وتراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية، كما اتخذت عدة دول حول العالم إجراءات وقائية، بينها حظر السفر، لمواجهة خطر انتشار المتحور التي يعتقد أنه سيكون "الأكثر انتشارا" مقارنة بباقي المتغيرات.

وينتشر المتغير الجديد بسرعة في أجزاء من جنوب أفريقيا، ويشعر العلماء بالقلق من العدد الكبير غير المعتاد من الطفرات التي يمكن أن تجعله أكثر قابلية للانتقال وتساعده على التهرب من المناعة التي تنتجها اللقاحات.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:57 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2021-11-27
03:49 | 2021-11-27
03:30 | 2021-11-27
03:00 | 2021-11-27
02:30 | 2021-11-27
02:00 | 2021-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website