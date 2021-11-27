عربي-دولي

بدلا من "فارك"... واشنطن تدرج جماعتين مسلحتين من كولومبيا على قائمة الإرهاب

Lebanon 24
27-11-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-890711-637735756560839200.jpg
Doc-P-890711-637735756560839200.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية أن واشنطن ستشطب الثلاثاء "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) من قائمة الإرهاب، وستضيف إليها جماعتين كولومبيتين منشقتين عن "فارك".

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة تخطط لإدراج "لا سيغوندا ماركيتاليا" و"فارك – جيش الشعب" على قائمة التنظيمات الإرهابية.

يذكر أن حركة "فارك" الأصلية كانت عبارة عن جماعة يسارية متمردة خاضت حربا ضد السلطات الكولومبية في الغابات الاستوائية في مختلف أنحاء البلاد منذ منتصف الستينات من القرن الماضي
منذ 1997 أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة التنظيمات الإرهابية. وكانت الجماعة المتمردة تتهم بتهريب المخدرات وجرائم قتل وعمليات اختطاف وغير ذلك من الجرائم.

وفي 2016 وقعت "فارك" اتفاق سلام مع الحكومة الكولومبية، وألقى معظم عناصرها السلاح، وتحولت الحركة إلى حزب سياسي مشروع في كولومبيا، لكن عددا من الجماعات المنشقة عنها والرافضة لاتفاق السلام مع الحكومة ما زالت تواصل نشاطها المسلح.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2021-11-27
06:30 | 2021-11-27
06:00 | 2021-11-27
05:30 | 2021-11-27
05:27 | 2021-11-27
05:00 | 2021-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website