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عربي-دولي
لصدّ "أوميكرون"... بايدن يدعو دول "التجارة العالمية" لهذا الإجراء!
Lebanon 24
27-11-2021
|
04:30
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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، الدول التي كان من المتوقع أن تجتمع في منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع، للموافقة على التنازل عن حقوق حماية الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19، وذلك في أعقاب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.
وقال بايدن في بيان إن "هذه الأنباء بشأن هذه السلالة الجديدة يجب أن توضح أكثر من أي وقت مضى سبب عدم انتهاء هذه الجائحة إلا بعد أن يكون لدينا لقاحات عالمية".
وأضاف أن "هذه الأنباء اليوم تؤكد أهمية المضي قدما في التنازل عن حماية الملكية الفكرية بسرعة"، حسبما ذكرت "رويترز".
وأرجأت منظمة التجارة العالمية أول اجتماع وزاري لها منذ أربع سنوات بسبب تدهور الوضع الصحي عقب الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا أطلق عليها اسم "أوميكرون".
وكان من المقرر أن يلتقي وزراء من أعضاء منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع في اجتماع يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية.
وقالت منظمة التجارة العالمية إن أعضاءها وافقوا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة على تأجيل المؤتمر الوزاري بعد أن أدى تفشي السلالة الجديدة إلى فرض قيود على السفر من شأنها أن تمنع العديد من الوزراء من الوصول إلى جنيف، دون أن يتم تحديد موعد جديد للاجتماع.
وفي سياق متصل، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة، إنه لم يتم رصد أي إصابات بسلالة كوفيد-19 الجديدة في الولايات المتحدة حتى الآن.
وأوضحت في بيان "نتوقع التعرف على أوميكرون بسرعة إذا ظهر في الولايات المتحدة".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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