الاتفاق النووي الإيراني: لماذا فشل المحادثات مرجّح؟

بعد استراحة دامت خمسة أشهر، من المقرر أن تستأنف في 29 تشرين الثاني الحالي في فيينا المحادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد في 2018.

بعد انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة وإعادة فرض عقوبات قديمة، إلى جانب أكثر من 1500 عقوبة جديدة، بدأت إيران، رداً على ذلك، في تجاهل القيود المفروضة على برنامجها النووي التي نصت عليها الصفقة. وعقدت ست جولات من المحادثات بهدف إحياء الاتفاق المكسور خلال الأشهر الأخيرة من رئاسة الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني ومجموعة 4 + 1 (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا)، إلى جانب ممثل عن الاتحاد الأوروبي.

وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "بتوجيه من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، انضمت إيران إلى المحادثات بشرط ألا تكون هناك مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. في حزيران، بعد انتخاب رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً، تبنت الحكومة الإيرانية تكتيكات تأخير لاستئناف المحادثات. منذ إبرام الاتفاق النووي في عام 2015 حتى مغادرة روحاني وكبير دبلوماسييه محمد جواد ظريف منصبهما في آب الماضي، شن المتشددون هجمات متضافرة ومنسقة عليهما مع احتلال الصفقة مركز الصدارة. وجادل المتشددون، الذين يسيطرون الآن على كل فروع الحكومة الثلاثة، أن إدارة روحاني كانت مستعدة للغاية للانصياع للأميركيين. قال حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة كيهان اليومية المتشددة، في عام 2016، قبل أن يتولى دونالد ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة: "في المقابل، أعطى الأعداء لإيران عملات معدنية مزيفة بموجب الاتفاق النووي". وفي العام نفسه، قال محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني آنذاك، إن الصفقة كانت "حصيلة دبلوماسيتنا، التي يعتمد جزء كبير منها على الالتزامات التي قطعها العدو الذي لا يُعتمد عليه والذي لا يلين". خامنئي، الذي نادرا ما يعترف علنا بارتكاب أخطاء، قال بعد الانسحاب الأميركي إن توقيع الاتفاق كان "خطأ": "أنا شخصيا ارتكبت خطأ في هذه المفاوضات. نتيجة لإصرار المسؤولين، سمحت بالصفقة"."

وأضاف الموقع، "حتى قبل أن ينسف ترامب الصفقة، اتهم علي باقري كاني، "المتشدد" الذي سيقود فريق التفاوض الإيراني في المحادثات المقبلة، روحاني وفريقه بالتراجع في مواجهة الترهيب،لقبولها في المقام الأول. الآن، على هذه الخلفية، كيف يمكن للمتشددين بقيادة خامنئي العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي وتبرير مثل هذه الخطوة لقاعدتهم الاجتماعية؟ في أيام احتضار رئاسة روحاني، أعلن رئيس ديوانه أنه بعد ست جولات من المحادثات، أصبح الأميركيون مستعدين لرفع 1040 عقوبة تتعارض مع الصفقة. لكن مئات العقوبات الأخرى تحت عنوان رعاية الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والصواريخ الباليستية وأنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة ستبقى سارية. لتجنب توجيه ضربة قاسية لصدقيتهم وموثوقيتهم بقاعدتهم الاجتماعية المحافظة، وقبل كل شيء لمنع التشكيك في وضع القائد، اختار المتشددون رفض العودة إلى الصفقة الأصلية، ناهيك عن قبول المزيد من العقوبات".

وتابع الموقع، "في الولايات المتحدة، بات الرئيس جو بايدن والديمقراطيون هم الآن المستضعفون في انتخابات 2022، وربما 2024. قد يؤدي الاستسلام لشروط الحكومة الإيرانية في ما يتعلق بإلغاء العقوبات غير المتعلقة بالمسألة النووية إلى تعريض بايدن والديمقراطيين لخطر وصفهم كمسترضين للإدارة المتشددة ورئيسي، المرتبط بالإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988. على هذه الجبهة، دافع رئيسي عن أفعاله، وقال للصحفيين: "إذا دافع قاض أو مدع عام عن أمن الشعب، فينبغي الثناء عليه". بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع فريق بايدن أن يضمن قانونًا أن الولايات المتحدة لن تترك الصفقة مرة أخرى. يصرح القسم 1245 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2012 للرئيس بإصدار إعفاءات من العقوبات قابلة للتجديد على قطاعي النفط والبنوك الإيرانية، والتي ستُطبق على العقوبات المفروضة على الاطراف الاخرى التي تتعامل مع إيران. سيكون لدى أي رئيس أميركي في المستقبل سلطة رفض تجديد الإعفاءات، كما فعل ترامب، ولا يمكن لبايدن إلغاء هذا التفويض".

وأضاف الموقع، "يمكن للحكومات الأوروبية أن تقدم تأكيدات على أن الصفقة سوف يتم دعمها، حتى لو انسحبت الولايات المتحدة. بعد انسحاب ترامب، حاولت فرنسا وألمانيا وبريطانيا جاهدة الالتفاف على العقوبات الأميركية من خلال وضع آلية لدعم الأنشطة التجارية بين الشركات الأوروبية وإيران، لكنها لم تفلح أبدًا، لأن البنوك والشركات الأوروبية لم تكن مستعدة للمخاطرة بفرض حظر من السوق الأميركية أو فرض عقوبات عليها نتيجة لانتهاك العقوبات الأميركية. من وجهة نظر المتشددين الإيرانيين، من غير المفهوم أن الحكومات لا تستطيع إجبار القطاع الخاص في بلادها على التجارة مع إيران وتجاهل العقوبات الأميركية. ستتعامل الحكومة في إيران بسهولة مع وضع مماثل داخل البلاد".

وختم الموقع، "هذه المرة، فإن احتمال فشل المحادثات مرتفع نسبيًا، مما قد يؤدي إلى مستوى محفوف بالمخاطر والى تسعير الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وصولا الى الحرب حتى . إذا تم التوصل إلى اتفاق، بالنظر إلى العداء المتبادل بينهما وتحركات خامنئي لعرقلة الانفراج، فإن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يصبح الاتفاق النووي غير مستقر وينهار مرة أخرى".