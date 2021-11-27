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"الجوع كافر": باع ابنه على فيسبوك عارضا صورته والسعر.. وهذا ما حلّ به

Lebanon 24
27-11-2021 | 03:49
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هزت حادثة في الساعات الماضية منطقة حلوان في مصر، بعدما عرض أحد الآباء طفله البالغ من العمر 5 سنوات للبيع على فيسبوك، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك وتمكنت امس الجمعة من اعتقاله.

 

تحت ستار التبني

ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية أن وحدة مكافحة الجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أب لقيامه بعرض طفله للبيع، مقابل مبلغ مالي على موقع التواصل الاجتماعي تحت ستار التبني.

 

كما أوضحت أن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات مفادها بأن الشخص عرض طفله للبيع أو التبني، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، عارضا صورته ومواصفاته.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطه، ليتبين أنه يقيم في منطقة حلوان برفقة نجله البالغ من العمر 5 سنوات.

 

إلى ذلك، أظهرت المعلومات أن لدى المتهم "سجلا جنائيا".

 

وأوضحت الوزارة أن الأب اعترف بفعلته عقب مواجهته خلال التحقيقات، قائلا إنه يمر بضائقة مالية دفعته إلى عرض ابنه للبيع تحت ستار التبني.

المصدر: العربية
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