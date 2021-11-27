وزير الخارجية الأميركي يدعو إلى مفاوضات عاجلة بشأن النزاع في إثيوبيا

أبدى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، قلقه البالغ من التصعيد العسكري في إثيوبيا ودعا إلى إجراء مفاوضات عاجلة بشأن الأزمة.



وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من ظهور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على جبهة القتال مع الجيش الوطني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان أدلى به في وقت متأخر أمس الجمعة: "عبّر الوزير بلينكن عن قلقه البالغ إزاء مؤشرات التصعيد العسكري المقلق في إثيوبيا وشدد على الحاجة إلى التحرك العاجل لإجراء مفاوضات".

ووفقاً لوكالة "فرانس 24"، فقد جاء بيان برايس بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وبلينكن.



وأمس الجمعة، قالت هيئة البث الإثيوبية الرسمية (فانا) إن آبي موجود على جبهة القتال مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي المتمردة في إقليم عفر بشمال شرق البلاد.



