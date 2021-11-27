عربي-دولي

وسط تهديدات متزايدة من الصين.. رئيس وزراء اليابان يتعهد بتكثيف دفاعات بلاده

Lebanon 24
27-11-2021 | 07:00
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تعهد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في أول استعراض لقواته، اليوم السبت، بالنظر في جميع الخيارات، بما في ذلك الحصول على "القدرة على ضرب قواعد العدو".

كذلك، تعهد كيشيدا بإنشاء قوة دفاع ذاتي أقوى لحماية البلاد وسط تهديدات متزايدة من الصين وكوريا الشمالية.

وقال إن "الوضع الأمني حول اليابان يتغير بسرعة، وإن الواقع أصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى، مع استمرار بيونغ يانغ في اختبار الصواريخ الباليستية وتطوير إمكاناتها، وسعي بكين إلى استعراض قدراتها العسكرية ونشاطها العدواني بشكل متزايد في المنطقة".

وأضاف كيشيدا في خطاب موجه لمئات من أفراد قوة الدفاع الذاتي: "سأفكر في جميع الخيارات، بما في ذلك امتلاك ما يسمى بقدرة الهجوم على قواعد العدو، بهدف الاستمرار في تعزيز القوة الدفاعية الضرورية".

وخطب كيشيدا ببصفته القائد الأعلى لأول مرة خلال استعراض لقوات الدفاع الذاتي اليوم السبت في قاعدة عسكرية رئيسية بمعسكر أساكا في شمال طوكيو. وقالت وزارة الدفاع إن نحو 800 جندي تجمعوا لإجراء الاستعراض.
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