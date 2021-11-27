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خبرٌ هام عن المتحور "أوميكرون".. ما هي الأعراض التي تظهر على المصاب به؟

Lebanon 24
27-11-2021 | 05:27
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أكدت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أنجيليك كويتزي، أنه من السابق لأوانه وضع بلادها على القائمة الحمراء للسفر، بعد اكتشاف متغير "أوميكرون" المتحور من فيروس كورونا المستجد.
وقالت كويتزي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إنه "لا توجد أدلة إكلينيكية كافية لإثبات المخاطر المرتبطة بمتغير [بي.1.1.529] الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية [أوميكرون]"، لافتة إلى أنه "تم اكتشاف المتغير لدى بعض المسافرين من جنوب أفريقيا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا".
وأضافت أن "أوميكرون تم اكتشافه فقط في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن المستشفيات لم تستقبل، حتى اللحظة، أعدادا كبيرة من المصابين بالمتحور الجديد، فضلا عن عدم اكتظاظ وحدات العناية المركزة في البلاد بهم".
 
وأوضحت كويتزي أن "المتحور الجديد يمثل مرضًا خفيفًا مع أعراض تتمثل في التهاب العضلات والإرهاق لمدة يوم أو يومين مع الشعور بعدم الراحة... حتى الآن، والمصابون لا يعانون من فقدان حاسة التذوق أو الشم. قد يكون لديهم سعال خفيف. لا توجد أعراض بارزة... ومن بين المصابين، يتم علاج بعضهم في المنزل حاليًّا".

ومن المفترض أن يعقد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا اجتماعًا اليوم بإشراك المجلس الوطني للقيادة ضد فيروس كورونا لبحث تطورات الأوضاع الصحية في أعقاب ظهور إصابات بالمتغير الجديد "أوميكرون".
 
وتشير بعض التقارير إلى أنه من المرجح أن تفرض السلطات في جنوب أفريقيا إغلاقًا جديدًا.
 
 
 

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