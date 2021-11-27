سر "أوميكرون".. هذا ببساطة ما يعنيه اسم المتحور الجديد

ينشغل العالم والأطباء والخبراء بالبحث عن تفاصيل المتحور الجديد من كورونا الذي وصف بالمقلق، وتساءل الآلاف من المتابعين لمستجدات الوباء عن سبب تسميته بـ"أوميكرون".



ماذا يعني "Omicron"؟

ووفقاً لتقرير نشرته قناة "العربية"، فإنّ سر التسمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية على المتحور الجديد متعدد الطفرات، بسيط جداً على مايبدو.



فعبارة أوميكرون تعني "حرف o" باليونانية، والحرف الخامس عشر في أبجديتها.



أما لماذا أطلق هذا الحرف على السلالة المستجدة، فالجواب سهل أيضا.



الأبجدية اليونانية