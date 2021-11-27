إيران تزيح الستار عن غواصة جديدة

قال قائد البحرية الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم السبت، إن بلاده تنتج كل أنواع المعدات وسيتم الكشف عن غواصة "بعثت" في يوم القوات البحرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات شهرام إيراني جاءت في مؤتمر صحفي عقده، صباح اليوم، بمناسبة يوم القوات البحرية، مؤكدا أن "القوات البحرية الإيرانية أشرقت مثل الجوهرة في البحر وفي أحلك ظروف الحرب الصعبة وغير المتكافئة".

وذكر إيراني أن بلاده فخورة بأنها تعمل على تأمين ممرات الشحن ومستعدة للقيام بهذه المهمة الحيوية في كل من البحر الأحمر والمحيط الهندي، بهدف خلق الأمن للاقتصاد العالمي، موضحا أنه من بين أهم برامج القوات البحرية الإيرانية إزاحة الستار عن معدات دفاعية متطورة باستمرار، مع الحفاظ على الدورات التدريبية الحديثة وتحسين قدرة الردع في البلاد.

وشدد قائد البحرية الإيرانية على أن البحرية قادرة على التألق بشكل جيد في هذه التدريبات، باستمرار، مؤكدا أن بلاده تمكنت من رفع علم إيران على بعد آلاف الكيلومترات من حدود البلاد، مشيرا إلى إقامة معرض الإنجازات الجديدة للبحرية كبرنامج آخر لهذه القوة بمناسبة يوم القوات البحرية.

وأعلن قائد البحرية أن رفع مستوى القدرة الدفاعية الإيرانية ورفع مستوى السفن والمعدات السطحية وتحت السطحية والجوية لهذه القوة تعد إحدى المهام الرئيسية للقوات البحرية، محاولا القيام بجهود لإكمال أداء المهام التي تتحمل مسؤوليتها بأفضل طريقة ممكنة.