بريطانيا تعلن تسجيل أول إصابتين بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، قوله: "تم اكتشاف حالتين من متغير فيروس كورونا أوميكرون في المملكة المتحدة"، مضيفا: "سيكون هناك فحوصات مستهدفة في المناطق التي تم العثور فيها على الحالتين - في تشيلمسفورد و نوتنغهام".



سبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الجمعة، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".

وقالت المنظمة إن "المتغير الذي عرف أولا باسم "B.1.1.529" أصبح رسميا أحد أشكال القلق"، وأطلقت عليه فيما بعد الاسم "أوميكرون".

وأكدت رئيسة المجموعة الفنية لوحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، أن المتحور الجديد "يحتوي على بعض الخصائص المثيرة للقلق، حيث شهد عددا كبيرا من الطفرات، وبعض هذه الطفرات لها خصائص مثيرة للقلق".

سجلت بريطانيا، اليوم السبت، أول إصابتين بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد.