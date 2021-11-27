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عربي-دولي
مقتل شخصين جراء اشتباك بين محتجين مع قافلة عسكرية فرنسية في النيجر
Lebanon 24
27-11-2021
|
16:00
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أعلنت السلطات في النيجر مقتل شخصين على الأقل وإصابة 16 في غرب البلاد، السبت، جراء اشتباك محتجين مع قافلة عسكرية فرنسية اعترضوا طريقها بعد عبورها الحدود من بوركينا فاسو.
وقال رئيس بلدية تيرا لوكالة "رويترز" إن اثنين من المحتجين قتلا وأصيب 16 خلال الاشتباكات بأعيرة نارية "على الأرجح".
وفي وقت سابق ذكر المتحدث باسم الجيش الفرنسي، العقيد باسكال لاني، لـ"رويترز" أن جنودا فرنسيين وقوات من شرطة النيجر العسكرية أطلقوا طلقات تحذيرية لتفريق المحتجين الذين كانوا يحاولون الاستيلاء على الشاحنات.
وعبرت المدرعات والشاحنات الحدود، أمس الجمعة، بعد توقفها في بوركينا فاسو لمدة أسبوع بسبب احتجاجات هناك على إخفاق القوات الفرنسية في التصدي لعنف المتشددين المتصاعد.
وتصاعد الغضب بسبب الوجود العسكري الفرنسي في مستعمراتها السابقة في النيجر وبوركينا فاسو وبلدان أخرى في منطقة الساحل بغرب إفريقيا حيث يوجد الآلاف من القوات الفرنسية لقتال جماعات محلية متحالفة مع تنظيمي "القاعدة" و"داعش".
وفي الأسبوع الماضي، اعترض مئات الأشخاص في مدينة كابا في بوركينا فاسو طريق القافلة الفرنسية التي كانت متجهة من بوركينا فاسو إلى مالي.
وتمكنت القافلة من مغادرة بوركينا فاسو الجمعة، لكنها واجهت احتجاجات جديدة صباح اليوم السبت على بعد أقل من 30 كيلومترا عبر الحدود في بلدة تيرا بالنيجر التي توقفت بها لقضاء الليل.
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