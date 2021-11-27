عربي-دولي

السعودية تعلن السماح بالدخول من جميع الدول.. لكن بشرط

Lebanon 24
27-11-2021 | 16:30
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة مع حجر صحي مؤسسي لمدة 3 أيام.
ويوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية،  السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول، هي مصر وإندونيسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام والهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها، وذلك بعد استقرار الوضع الوبائي فيها.


وأوضح المصدر، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 1 كانون الأول.

وبموجب القرار، يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على القادمين من تلك الدول، لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.

ويوم الجمعة، قررت السعودية، تعليق الرحلات الجوية من وإلى جنوب إفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابواي وموزمبيق وليسوتو وإسواتيني، وذلك بعدما ظهر متحور جديد من فيروس كورونا في هذه المنطقة.
فضلا عن ذلك، تم تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين، من القادمين مباشرة وغير مباشرة من الدول المشار إليها؛ فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
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