عربي-دولي

الرئيس الإيراني: نحرص على تعزيز التعاون مع دول المنطقة

Lebanon 24
27-11-2021 | 16:03
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أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده تحرص على تعزيز التعاون مع دول المنطقة.

وفي تصريح قبيل مغادرته طهران باتجاه العاصمة التركمانية عشاق آباد لحضور الدورة الخامسة عشرة لقمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "إيكو"، قال رئيسي إن "التعاون مع دول الجوار والمنطقة، يشكل أحد الأولويات في سياق الارتقاء بمستوى علاقاتنا الاقتصادية". 

وعن قمة "إيكو" التي تنعقد هذا العام تحت شعار "لنقف جنبا إلى جنب من أجل بناء مستقبل أفضل"، أشار إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض المنجزات التي حققتها المنظمة الاقتصادية وأيضا اتخاذ قرارات جديدة".

ولفت إلى أنه سيعقد خلال زيارته لقاءات ثنائية مع قادة الدول الأعضاء، وذلك انطلاقا من حرص إيران على تعزيز التعاون مع دول الجوار والبلدان الإقليمية.

وأوضح أنه سيبحث قضايا التعاون الإقليمي والثنائي مع كبار المسؤولين في تركمانستان، بما يشمل الغاز وتجارة الترانزيت وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين طهران وعشق آباد.
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