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هاريس: أميركا ستتحرك "تدريجياً" لمواجهة كورونا الجديدة

Lebanon 24
27-11-2021 | 16:32
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قال البيت الأبيض، السبت، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، يتلقيان إفادات عن المستجدات بشأن سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون"، وذلك بعد رصد إصابات بها في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

وقال بايدن، الذي يقضي عطلة عيد الشكر مع عائلته في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، للصحفيين الجمعة: "لا نعرف الكثير عن هذه السلالة سوى أنها تثير قلقا كبيرا، ويبدو أنها تنتشر بسرعة".

ورداً على سؤال عن إمكانية فرض قيود إضافية على السفر، قالت هاريس للصحفيين السبت، إن الإدارة ستتحرك "بصورة تدريجية".

وأضافت: "لقد فعلنا الآن ما نعتقد أنه ضروري".

وقال البيت الأبيض إن كبار مسؤولي الصحة وفريق مكافحة كوفيد يراقبون التطورات بشأن السلالة "أوميكرون"، وهم على اتصال منتظم مع مسؤولي الصحة في أنحاء العالم.
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