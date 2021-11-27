عربي-دولي

"قلق" أميركي من قمع المتظاهرين السلميين في إيران

Lebanon 24
27-11-2021 | 16:40
A-
A+
Doc-P-890994-637736532485954843.jpg
Doc-P-890994-637736532485954843.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعربت الولايات المتحدة، السبت، عن "قلقها العميق" إزاء الحملة الأمنية العنيفة التي تشنها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين في محافظة أصفهان، الذين خرجوا احتجاجا على نقص المياه.

وأعرب الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، على تويتر، عن "قلق عميق حيال الحملة الأمنية العنيفة ضد المتظاهرين السلميين".

وتابع: "يحق للشعب الإيراني التعبير عن شعوره بالإحباط ومحاسبة حكومته"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتشهد عدة مدن جنوب غرب ووسط إيران احتجاجات واسعة ضد نقص المياه، وسط اتهامات للمسؤولين بسرقتها ونقلها إلى مدن أخرى من أجل رفد مشاريع يعود بعضها للحرس الثوري.

والسبت، كشفت منظمة حقوقية إيرانية عن مقتل 3 محتجين في أصفهان، واعتقال العشرات خلال ما يعرف بـ"احتجاجات المياه".

واعتبر محللون أن القمع المتزايد لمظاهرات إيران، سيجعلها نواة لأحداث شبيهة للاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في كانون الأول 2017 وكانون الثاني 2018 جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، مما أدى لمقتل العشرات واعتقال المئات، خاصة أنها بدأت أيضا باحتجاجات ضد نقص المياه.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2021-11-28
03:30 | 2021-11-28
03:00 | 2021-11-28
02:30 | 2021-11-28
02:00 | 2021-11-28
01:30 | 2021-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website