عربي-دولي

تسرب نفط جراء تصادم سفينتين قبالة السواحل الهندية

Lebanon 24
27-11-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-891002-637736755980054923.jpg
Doc-P-891002-637736755980054923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أسفر تصادم سفينتين تجاريتين قبالة السواحل الهندية عن تسرب بقعة نفطية في مياه خليج كوتش ببحر العرب، وفق ما أفادت به صحيفة Times of India ، أمس السبت.

ونقلت الصحيفة عن خفر السواحل الهندي أن السفينة Aviator اصطدمت بالسفينة Atlantic Grace قبالة سواحل ولاية غوجارات (شمال غرب البلاد)، من دون وقود خسائر أو إصابات، مع الإشارة إلى أن الحادث أسفر عن تشكل بقعة من النفط المتسرب من إحدى السفينتين، وأن السفن التابعة لخفر السواحل تقوم بتحديد مساحة البقعة النفطية وتتخذ إجراءات لإزالتها في أسرع وقت ممكن.

 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2021-11-28
03:30 | 2021-11-28
03:00 | 2021-11-28
02:30 | 2021-11-28
02:00 | 2021-11-28
01:30 | 2021-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website