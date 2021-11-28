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فجر اليوم... زلزال يضرب هذا البلد

Lebanon 24
28-11-2021 | 00:00
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ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الأحد، ضواحي مدينة آرين شهر التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية شرق إيران.
وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال وقع على بعد 39 كم من مدينة آرين شهر، و55 كم من مدينة سه قلعة، و58 كم من مدينة قاين.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع في الساعة الخامسة و8 دقائق بالتوقيت المحلي (الواحدة و38 دقيقة فجر الأحد بتوقيت غرينتش).
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