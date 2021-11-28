عربي-دولي

"أجنحة الشام" السورية تطلق أول رحلة بين دمشق وأبو ظبي

Lebanon 24
28-11-2021 | 01:00
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سيّرت شركة "أجنحة الشام" السورية للطيران أول رحلة من دمشق إلى مدينة أبوظبي الإماراتية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير التطوير والعلاقات العامة في الشركة أسامة ساطع قوله إن "هذه الخطوة تأتي في إطار توسع الشركة في شبكة محطاتها الخارجية والوصول إلى العاصمة أبو ظبي تلبية لاحتياجات مسافريها ولتنشيط حركة النقل الجوي والتجاري بشكل عام بين البلدين".
وأشار إلى أهمية فتح خط مباشر بين دمشق وأبو ظبي لجهة تطوير وتعزيز التبادل التجاري والثقافي والسياحي.
من جانبه، أوضح حمدي خلف، مدير تجاري في الشركة، أن تشغيل محطة أبو ظبي خطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى للتعاون في مجال الرحلات الجوية مع البلدان الأخرى، لافتا إلى أنه ستكون هناك رحلة جوية قريبة إلى باكستان ورحلة إضافية بين حلب والشارقة لتصبح رحلتين أسبوعيا.
 
 
وكانت الشركة أعلنت في حزيران الماضي، عودة رحلاتها المباشرة من دمشق إلى الإمارات العربية المتحدة بعد توقفها جراء جائحة كورونا، وتسيّر حاليا رحلات إلى إمارة الشارقة من مطار دمشق الدولي ومطار حلب.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد استقبل في 9  تشرين الثاني الجاري، في دمشق، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات.
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