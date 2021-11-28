عربي-دولي

سويسرا تضيف مصر وبريطانيا وهولندا لقائمة الحجر الصحي بسبب" أوميكرون"

Lebanon 24
28-11-2021 | 00:30
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أعلنت وزارة الصحة في سويسرا، أنه تم يوم السبت توسيع ضرورة الحجر الصحي لوقف انتشار سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا.
وبحسب وزارة الصحة في سويسرا، شمل الحجر الصحي المسافرين القادمين من مصر وبريطانيا وجمهورية التشيك وهولندا ومالاوي، حيث تم اكتشاف إصابات.
وحظرت سويسرا يوم الجمعة الرحلات الجوية المباشرة من جنوب أفريقيا والمنطقة المحيطة بسبب اكتشاف سلالة أوميكرون بينما فرضت أيضا قيودا على السفر من دول أخرى من بينها هونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا.
ولن يسمح لأحد بالدخول من تلك الدول إلا المواطنين السويسريين، أو من لديهم تصريح إقامة في سويسرا أو منطقة شنغين.
 
المصدر: سبوتنيك
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