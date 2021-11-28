عربي-دولي

ضابط شاب شجاع يُنقذ كنيسة من كارثة محققة... هذا ما حصل في مصر

Lebanon 24
28-11-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-891019-637736787315060578.jpg
Doc-P-891019-637736787315060578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر ضابط شرطة مصري شجاعة كبيرة، حينما واجه بمفرده النيران التي شبت بإحدى الكنائس، وتمكن من السيطرة عليها قبيل وصول قوات الحماية المدنية.


وقال مصدر أمني إن الضابط أحمد أحمد عادل، ورتبته نقيب، من قوة حراسة كنيسة السيدة العذراء بكورنيش النيل في منطقة الوراق شمالي الجيزة، فوجئ بأصوات انفجارات داخل الكنيسة، ولما استطلع الأمر وجد النيران مشتعلة في محولات الكهرباء الموجودة داخل الكنيسة.


وأضاف أن الضابط الشاب أبلغ على الفور شرطة النجدة لإرسال قوات الدفاع المدني، لكنه استشعر خطورة الانتظار، فهرع وأمسك بإحدى طفايات الحريق ودخل بنفسه وسط النيران، وظل يكافحها حتى أخمدها قبيل وصول قوات الدفاع المدني بلحظات.

وشدد المصدر على أن هذا الضابط ليس من مهامه إطفاء الحرائق، وليس متخصصا في ذلك، ولم يكن يملك الأدوات الكافية، لكنه فعل ذلك بدافع المسؤولية والواجب.

وقد حظي ما فعله الضابط الشاب باستحسان واسع من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث طالب البعض بتكريمه لإبراز مثل هذه النماذج المشرفة من الشباب.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2021-11-28
03:30 | 2021-11-28
03:00 | 2021-11-28
02:30 | 2021-11-28
02:00 | 2021-11-28
01:00 | 2021-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website