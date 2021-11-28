بسبب متحور "أوميكرون".. إسرائيل تغلق أبوابها أمام القادمين من الخارج

قررت إسرائيل منع الأجانب من دخولها لمدة أسبوعين في إطار الاستجابة لتفشي متحور "أوميكرون" من سلسلة فيروس كورونا، وذلك بعد اجتماع للجنة كورونا التي شكلها رئيس الوزراء السبت، على أن تنتظر الموافقة من جانب الحكومة ككل عندما تلتقي الأحد.وسيتطلب دخول الإسرائيليين الذين تلقوا لقاحاً أو في مرحلة التعافي من الإصابة بفيروس كورونا الحجر المنزلي أو العزل عند عودتهم، على أن يصبحوا أحرار التحرك بعد 3 أيام على الأقل ونتيحتين سلبيتين لفحص "PCR"، أما الإسرائيليين غير الملقحين فسيحتاجون للحجر 7 أيام ونتيجتين سلبيتين.وسيتوجب على الإسرائيليين العائدين من دول القائمة الحمراء، التي تضم أفريقيا ككل بالإضافة إلى دول من شمال القارة، العزل لـ7 أيام في فندق محدد.وسجلت إسرائيل 7 حالات إصابة بالمتحور الجديد بالإضافة إلى حالة مؤكدة رُصدت لشخص عائد من مالاوي، وفقا لوزارة الصحة.ووفقاً لشبكة "CNN"، فإنّ 4 من الحالات المسجلة عادت من الخارج مؤخرا في حين يبدو أن الحالات الثلاث الأخرى التقطت الفيروس في إسرائيل.