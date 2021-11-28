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صحيفة أميركية: إسرائيل تقف وراء الهجوم السيبراني على محطة الوقود الإيرانية

Lebanon 24
28-11-2021 | 05:30
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نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ "إسرائيل هي من نفذت الهجوم السيبراني الذي استهدف محطات الوقود الإيرانية قبل أسابيع".

ووفقاً للصحيفة، فإنّ "منفذي الهجوم السيبراني على محطات الوقود الإيرانية حصلوا على معلومات سرية عن طرق تفادي طهران للعقوبات على مبيعات النفط".

وفي أواخر تشرين الأول الماضي، تعرّضت محطات التزود بالوقود المدعوم في إيران لهجوم سيبراني تسبب في طوابير طويلة في المحطات.

وذكرت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) أن الوزارة قالت إن المبيعات بالبطاقات الذكية المستخدمة في البنزين المدعوم الأرخص ثمناً هي فقط التي تعطلت.

وحينها، اتهم أمين المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي في إيران أبو الحسن فيروز آبادي دولةً أجنبية -لم يسمها- بالوقوف وراء ذلك الهجوم.


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