صحيفة أميركية: إسرائيل تقف وراء الهجوم السيبراني على محطة الوقود الإيرانية

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ "إسرائيل هي من نفذت الهجوم السيبراني الذي استهدف محطات الوقود الإيرانية قبل أسابيع".



ووفقاً للصحيفة، فإنّ "منفذي الهجوم السيبراني على محطات الوقود الإيرانية حصلوا على معلومات سرية عن طرق تفادي طهران للعقوبات على مبيعات النفط". ووفقاً للصحيفة، فإنّ "منفذي الهجوم السيبراني على محطات الوقود الإيرانية حصلوا على معلومات سرية عن طرق تفادي طهران للعقوبات على مبيعات النفط".



وفي أواخر تشرين الأول الماضي، تعرّضت محطات التزود بالوقود المدعوم في إيران لهجوم سيبراني تسبب في طوابير طويلة في المحطات.



وذكرت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) أن الوزارة قالت إن المبيعات بالبطاقات الذكية المستخدمة في البنزين المدعوم الأرخص ثمناً هي فقط التي تعطلت.