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هبوط اضطراري لطائرة في موسكو بسبب خلل تقني

Lebanon 24
28-11-2021 | 06:06
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أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، أن طائرة مدنية من طراز "بوينغ 777" قادمة من مدينة بونتا كانا الواقعة في جمهورية الدومينيكان، هبطت اضطراريا في مطار "شيريميتيفو" في ضواحي موسكو.
وذكرت القناة "الخامسة" الروسية أن هبوط الطائرة جاء بعد أنباء عن عطل محتمل على متنها، حيث تم إبلاغ برج المراقبة بالموضوع الذي أعطى إذنا فوريا للطائرة بالهبوط.
وبحسب القناة، قامت سلطات الطوارئ بالانتشار في المطار استعدادا لهبوط الطائرة، حيث تمركزت سيارات الإطفاء والإسعاف في محيط المدرج بعد ورود أخبار عن صعوبة هبوطها بسبب خلل في الأجهزة.
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