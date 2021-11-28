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وزير الصحة البريطاني: قد يكون هناك المزيد من الإصابات بمتحور "أوميكرون" في بلدنا

Lebanon 24
28-11-2021 | 10:30
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ذكر وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد اليوم أنه ربما تكون هناك حالات إصابة أكثر بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا بخلاف الحالتين اللتين تم رصدهما في بريطانيا، لكن الحكومة تبذل ما في وسعها في محاولة وقف انتشاره.

وقال جافيد لبرنامج آندرو مار شو الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية: "ربما تكون هناك حالات أكثر، لذلك عندما أكدنا ظهور الحالتين بالأمس، حالة في إسيكس (في جنوب شرق إنجلترا) وحالة في نوتنغهام (في وسط إنجلترا)، عكفنا على الفور على التأكد من أننا رصدنا كل المخالطين لهما وجرى كذلك فحوصًا في هاتين المنطقتين".
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