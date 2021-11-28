عربي-دولي

زلزال عنيف يضرب "حزام النار".. ومخاوف من تسونامي

Lebanon 24
28-11-2021 | 08:30
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ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات شمال بيرو، الأحد، وهي منطقة نشاط زلزالي تعرف بـ"حزام النار"، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، لكن دون أن يصدر أي تحذير من وقوع تسونامي.

وأفاد المركز أن الزلزال ضرب في البحر عند الساعة 05:52 (10:52 ت غ) على عمق 112.5 كلم، حوالى 42 كلم شمال غرب بارانكا.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل على تويتر إن الزلزال وقع في منطقة منخفضة الكثافة السكانية من غابات الأمازون المطيرة.

ولم يُعلن حتى الآن عن سقوط ضحايا، أو وقوع أضرار مادية، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يذكر أن بيرو تقع في منطقة نشاط زلزالي كبير يطلق عليها "حزام النار في المحيط الهادئ".
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