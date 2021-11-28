عربي-دولي

السعودية تقرر تمديد صلاحية التأشيرات والإقامات مجانا

Lebanon 24
28-11-2021 | 15:30
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قررت السلطات السعودية، اليوم الأحد، تمديد موعد انتهاء صلاحية الإقامات والتأشيرات وذلك دون رسوم أو مقابل مادي.
وقالت صحيفة "سبق" إن قرار تمديد صلاحية التأشيرات والإقامة مجانا، جاء تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأوضحت الصحيفة أن المديرية العامة للجوازات في السعودية قررت تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 31 كانون الثاني لعام 2022.
جاء قرار التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار جهود الحكومة السعودية المتواصلة للتعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، بهدف الإسهام في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.
ومن المنتظر أن يتم التمديد آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقارّ إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج، وذلك على النحو التالي:
أولا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين لمن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 31 كانون الثاني 2022، باستثناء من استكملوا تلقي جرعتي لقاح فيروس كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.
ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية السعودية للزائرين ممن هم خارج المملكة، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها؛ نتيجة تفشي الجائحة فيها، ليكون إلى تاريخ 31 كانون الثاني 2022.
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