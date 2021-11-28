عربي-دولي

اعتبارا من هذه الليلة.. فرنسا تبدأ إجلاء رعاياها من إثيوبيا

Lebanon 24
28-11-2021 | 16:30
A-
A+
Doc-P-891254-637737239272482562.jpg
Doc-P-891254-637737239272482562.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبارا من مساء اليوم الأحد، ستبدأ فرنسا إجلاء بعض رعاياها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسب ما كشفه مصدر بوزارة الخارجية.


وقال المصدر لوكالة رويترز: "قررت الوزارة استئجار طائرة خاصة مدفوعة الثمن بالكامل لتسهيل مغادرة مواطنيها من إثيوبيا".

وحثت فرنسا، الأسبوع الماضي، جميع رعاياها على مغادرة إثيوبيا "دون تأخير"، مع تصاعد الصراع في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.

وقالت السفارة الفرنسية في أديس أبابا في رسالة إلكترونية بعثتها إلى رعايا فرنسيين: "جميع الرعايا الفرنسيين مدعوون رسميا لمغادرة البلد في أقرب وقت".
وكانت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا قد وجهت تحذيرات مماثلة في الأسابيع القليلة الماضية، وسحبت في نفس الوقت موظفين غير أساسيين.

وتعيش إثيوبيا، منذ العام الماضي، على وقع صراع محتدم بين جبهة تحرير تيغراي والقوات الحكومية، إلا أن المواجهة شهدت تصعيدا خلال الأيام الماضية.

وأعلنت جبهة تحرير تيغراي السيطرة على شيوا روبت، التي تقع على مسافة 220 كلم إلى شمال شرق أديس أبابا.

من جهته، أصبح رئيس الوزراء، أبي أحمد، على خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي، في منطقة عفر شمال شرقي البلاد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:30 | 2021-11-29
00:00 | 2021-11-29
23:30 | 2021-11-28
16:59 | 2021-11-28
16:00 | 2021-11-28
15:30 | 2021-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website