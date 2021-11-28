الكرملين يأمل أن يلتقي بوتين وبايدن قبل نهاية العام

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الكرملين يأمل أن يجري اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي جو بايدن، قبل نهاية العام، موضحا أن اللقاء على الأرجح سينعقد عبر الاتصال المرئي.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول هذا الأمر: "التاريخ لا يزال غير معروف. نحن نأمل أن يتم التواصل (بين الزعيمين) قبل نهاية العام، ولكن لا يوجد تاريخ محدد بعد".وأشار بيسكوف إلى أن اللقاء بين الزعيمين سينعقد على الأرجح عبر الاتصال المرئي.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا، أنه لا توجد مواعيد محددة للتواصل بين الرئيسين الروسي والأميركي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، إلا أنه لا يستبعد التواصل قبل نهاية العام.