عربي-دولي

أوميكرون ينتشر.. اليابان تغلق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب

Lebanon 24
29-11-2021 | 02:00
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قررت اليابان إغلاق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب في مواجهة انتشار المتحورة أوميكرون وفق ما أعلنت الحكومة، الاثنين، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على تخفيف البلاد بعض القيود للسماح بدخول رجال الأعمال والطلاب والمتدربين الأجانب.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن بلاده ستحظر دخول الزوار الأجانب اعتبارا من 30 نوفمبر، وتابع أن "بوسع اليابانيين العائدين من دول محددة الدخول لكن سيتعين عليهم البقاء في حجر صحي في مرافق معينة".

ويواصل المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون) انتشاره في مختلف أرجاء العالم، ومن المحتمل أن يكون شديد العدوى لكن الخبراء لا يعرفون بعد ما إذا كان يسبب إصابة أشد أو أقل شدة بمرض كوفيد-19.

ويقول خبراء الأوبئة إنه ربما يكون أوان فرض قيود على السفر لوقف انتشار أوميكرون قد فات لكن العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة والبرازيل وكندا ودول الاتحاد الأوروبي واستراليا وكوريا الجنوبية وتايلاند أعلنت حظر دخول القادمين من دول جنوب القارة الأفريقية أو فرض قيود عليهم، بحسب رويترز.
المصدر: الحرة
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