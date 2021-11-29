المرصد السوري يكشف عدد المختطفين في السويداء منذ بداية العام

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد عن عدد الأشخاص المختطفين في محافظة السويداء منذ بداية العام الحالي، والذي بلغ 64 حالة، بينهم 4 أطفال "موثقين بالأسماء".وقال المرصد إن السويداء تشهد "فوضى كبيرة، وانفلات أمني متزايد"، وإن "ظاهرة الخطف" تنتشر بشكل كبير في المحافظة الواقعة جنوب سوريا.وأشار إلى أن أسباب وأهداف الخطف متنوعة، وتشمل "الحصول على فدية مالية، وأعمال انتقامية، وخلافات شخصية"، وهناك أسباب وأهداف مجهولة.

وأوضح المرصد أن الحالات التي وثقها تشمل "المدنيين فقط، ولا تشمل عسكريين من النظام أو الفصائل المحلية".وتابع أن هناك "حالات خطف أخرى حصلت في المحافظة، وهي غير موثقة"، وتم "الإفراج عن المختطفين بعد ساعات فقط".وأضاف أن هناك "عمليات تبادل" للمختطفين، حصلت بين محافظتي السويداء ودرعا.وتنقسم القوى العسكرية في محافظة السويداء ما بين فصائل وتشكيلات محلية، البعض منها ذات نفس "معارض خالص" والآخر حيادي، بينما القسم الثالث فله ولاءٌ قطعي لنظام الأسد، والأفرع الأمنية التابعة له، بحسب تقرير سابق لموقع الحرة.جميع هذه التشكيلات تتداخل مناطق النفوذ فيما بينها، وفي السنوات الماضية كانت قد اصطدمت مع بعضها البعض أحيانا، بينما توحدت في بعض الأحيان على جبهة واحدة، بشكل أساسي ضد تهديدات تنظيم "داعش" من الشرق، ومؤخرا تهديدات "الفيلق الخامس" من جهة بصرى الشام بريف درعا.