سراقب.. تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات تركية وسورية

لليوم الثاني على التوالي، تدوي أصوات الرشاشات الثقيلة على تخوم مدينة سراقب السورية في ريف إدلب، في مواجهات بين القوات التركية وقوات ما يعرف بـ"غرفة عمليات الفتح المبين" من جهة، وقوات النظام السوري من جهة أخرى.ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه "لا معلومات عن خسائر بشرية بين الجانبين حتى الآن، مضيفا أن "قوات النظام استهدفت بـ4 قذائف مدفعية محيط نقطة تركية، وسقطت القذائف قرب الساتر في نقطة معارة عليا".وتسببت المواجهات بانقطاع الطريق الدولي شمال مدينة سراقب، التي تسيطر عليها قوات النظام، بحسب المرصد، لكن الحركة عادت إلى الطريق بعد نحو نصف ساعة من التوقف.ويبدو إن القوات التركية تعزز وجودها العسكري قرب المدينة الاستراتيجية.