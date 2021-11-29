الاتفاق النووي الإيراني: طريق محفوفة بالعقبات



من المقرر استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني اليوم، بعد انقطاع طويل أعقب الانتخابات الرئاسية الإيرانية في تموز. وستجد بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، نفسها مرة أخرى في نفس غرفة المفاوضين الإيرانيين، حيث ينتظر الفريق الأميركي في غرفة منفصلة.

وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "رفضت إيران الدخول في محادثات وجهاً لوجه مع الأميركيين منذ انسحابهم من جانب واحد من الاتفاق في أيار 2018. حتى الآن، تم إجراء المفاوضات الأساسية من قبل مسؤول في الاتحاد الأوروبي من خلال التنقل بين الغرف المجاورة. إنها ليست الطريقة المثالية للتعامل مع المحادثات البالغة الأهمية، حيث تكون الفروق الدقيقة أمرًا بالغ الأهمية. لكنها ستكون المرة الأولى التي يلتقي فيها فريق من الإدارة الجديدة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي، ونأمل أن يعبر عن موقفه بشأن إطار الاتفاق. ووفقًا لمحمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني السابق، فقد تم بالفعل الاتفاق على إطار عمل مؤقت في حزيران، قبل تأجيل المحادثات. قيل إن الولايات المتحدة وافقت على رفع بعض العقوبات مقابل تقييد إيران لأنشطتها لتخصيب اليورانيوم، بحيث تقل احتمالية وصولها إلى الحد الذي يمكنها من خلاله تصنيع الرؤوس الحربية بسرعة. لكن كالعادة يكمن الشيطان في التفاصيل. الإشارات القادمة من طهران غير مشجعة. لا يعتبر المفاوض الإيراني الجديد، علي باقري كاني، أن المحادثات المقبلة هي مفاوضات نووية على الإطلاق، مما يحولها إلى "مفاوضات لإزالة العقوبات غير القانونية واللاإنسانية". قد يلين الإيرانيون مرة واحدة داخل غرفة المفاوضات، لكن يبدو أن طهران ليست في عجلة من أمرها لعقد صفقة".

وأضاف الموقع، "المشكلة الرئيسية الأخرى هي كيفية تعامل الولايات المتحدة مع جراحها الذاتية: قرار الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي قبل ثلاث سنوات، وأخطاء الرئيس جو بايدن في محاولته للعودة إليها.

بادعاء فشل سياسة ترامب بالضغط الأقصى على إيران، قرر فريق بايدن مع ذلك الاستمرار في استخدام هذا النفوذ المزعوم للحصول على صفقة أفضل من تلك التي انسحب منها ترامب. أما بالنسبة لإيران، التي لم تتخلَّ عن الاتفاق رسميًا أبدًا، لم يكن للإتفاق في الأساس أي مجال للنجاح. فقد تمت إضاعة وقت ثمين في التفكير في صفقة "محسّنة" كان من شأنها أن تشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني والأنشطة الإقليمية، التي لم يشملها اتفاق عام 2015. كان لدى إيران نهج مختلف، معتبرة أنه يمكن إحياء الصفقة الأصلية، بشرط وجود دليل على احترامها وتنفيذها من قبل جميع الأطراف. ومع ذلك، ربما كانت هذه المطالب أكثر مما يمكن أن تتحمله إدارة بايدن، مع الأخذ في الاعتبار أغلبيتها الصغيرة في الكونغرس الذي لا يزال معاديًا جدًا لإيران، ووسط ضغوط من كل من إسرائيل والشركاء العرب في المنطقة.

من الواضح أن واشنطن لم تفكر قط في الضرر الذي ألحقه انسحاب ترامب بالمعسكر الإصلاحي الإيراني، وبلغ ذروته بهزيمته الانتخابية في حزيران".

وتابع الموقع، "السياق الإقليمي أيضا لا يمكن تجاهله. يمكن أن يؤدي الصراع الذي طال أمده في اليمن إلى نتيجة غير مواتية للمملكة العربية السعودية قريبًا؛ لبنان على شفير فوضى عارمة حيث تتمثل القوة العسكرية الوحيدة القادرة على تولي زمام السيطرة بحزب الله. الرئيس بشار الأسد يعزز سيطرته على سوريا في الوقت الذي تتودد فيه عواصم عربية مختلفة. والعراق، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الأخيرة، لن يتخلص بسهولة من النفوذ الإيراني. بينما تمضي اتفاقيات إبراهيم بين إسرائيل والدول العربية إلى الأمام، كانت هناك أيضًا فورة غير مسبوقة من النشاط الدبلوماسي العربي تجاه إيران وشركائها. على مدى أشهر، انخرطت المملكة العربية السعودية في محادثات مع إيران لإعادة إطلاق علاقتها الثنائية وللخروج من اليمن. أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً وزير خارجيتها للقاء الأسد في دمشق، ومن المتوقع أن يصل وفد من أبوظبي إلى طهران قريباً. بالإضافة إلى ذلك، زار باقري كاني دبي للتو لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإماراتيين بهدف بدء فصل جديد في العلاقات الثنائية. في الوقت نفسه، كانت الولايات المتحدة وإسرائيل على خلاف حول الملف النووي الإيراني، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز: "حذر المسؤولون الأميركيون نظرائهم الإسرائيليين من أن الهجمات المتكررة على المنشآت النووية الإيرانية ... تؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية"، وأشارت استخبارات الولايات المتحدة والمفتشين الدوليين إلى أن إيران "أعادت تشغيل المنشآت بسرعة، غالبًا ما تقوم بتركيب آلات جديدة يمكنها تخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع بكثير".

تسري الآن شائعات بأن إدارة بايدن يمكن أن تزن إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت يوصف بأنه "الأقل مقابل الأقل". إذا أوقفت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، يمكن للولايات المتحدة وحلفائها الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المحظورة لتقديم إعفاءات من العقوبات للسلع الإنسانية. قد يكسب هذا بعض الوقت، لكن رد فعل إسرائيل على مثل هذا الاحتمال كان سلبياً. مجتمعة، من الصعب أن نرى كيف ستؤثر كل هذه العوامل على أي شيء آخر غير تعزيز يد إيران في المحادثات المقبلة في فيينا".

وختم الموقع، "أخيرًا، بدون روسيا والصين، سيكون أي ضغط للعقوبات على إيران أقل فعالية، وستواجه واشنطن مشاكل متزايدة في جعل موسكو وبكين في مواجهة طهران بينما هي على خلاف معها بشأن أوكرانيا وبيلاروسيا وتايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ. إن تصحيح أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة أمر مهم، لا سيما في وقت يُنظر فيه إلى أن القوة الصلبة والناعمة الأميركية تتراجع".

