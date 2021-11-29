هذه أبرز المستجدات العالمية عن المتحور الجديد "أوميكرون"

وسط المخاوف من تفشي المتحور الجديد "أوميكرون" ومدى خطورته، تتسابق دول العالم باتخاذ الإجراءت الوقائية والقيود للحد منه وسط الارتفاع في عدد الحالات الجديدة المكتشفة بكثير من الدول.

- ميركل والاتحاد الأوروبي يدعمان بدء مفاوضات منظمة الصحة بشأن اتفاق لمكافحة الأوبئة- أستراليا تتراجع عن إعادة فتح حدودها إثر المخاوف المرتبطة بأوميكرون- 6 إصابات جديدة بسلالة "أوميكرون" في إسكتلندا- أستراليا تعلن تسجيل ثالث إصابة بمتحور "أوميكرون".-وزير الصحة جنوب إفريقيا: لا داعي للهلع بشأن أوميكرون ولا يوجد ما يدفع لحظر الرحلات من بلادنا- خبير الأمراض المعدية في جنوب إفريقيا: هنالك المزيد من الإصابات المتكررة لكن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للإصابة بـ كوفيد 19 الشديد، بحسب رويترز.-منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي كبير لكورونا في العالم بسبب المتحور "أوميكرون".-اكتشاف 13 حالة إصابة بسلاسة أوميكرون في ملاعب كرة القدم البرتغالية.-أعلنت كندا وهولندا وسويسرا وفرنسا تسجيل أولى حالات الإصابة المحتملة بسلالة أوميكرون.- أغلقت السلطات الإسرائيلية الحدود أمام الأجانب لمدة أسبوعين ووافقت على مراقبة المرضى بالمصابين بالمتحور الجديد.-مولدوفا تحظر الأجانب الذين زاروا جنوب إفريقيا من دخول البلاد.-اليابان تغلق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب للحد من انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.- رئيس المفوضية الأوروبية: العلماء يحتاجون عدة أسابيع لدراسة "الأوميكرون".- مدير المعهد الوطني الاميركي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، تلقي جرعات معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا قد يضمن حماية عالية من "أوميكرون".