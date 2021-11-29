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عربي-دولي
بسبب "أوميكرون".. أستراليا تتخذ قراراً بارزاً
Lebanon 24
29-11-2021
|
08:30
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قررت أستراليا، اليوم الاثنين، تعليق خططها لإعادة فتح حدودها الدولية أمام العمال والطلاب، لافتة إلى المخاوف المرتبطة بظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
وأشار رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إلى أن "الحدود لن تفتح كما كان مقررا في الأول من ديسمبر"، مؤكدا أن "التأجيل قرار ضروري وموقت"، بناء على نصائح طبية.
وتابع: "هذه الخطوة ستضمن لأستراليا أن تجمع المعلومات التي نحتاج إليها من أجل فهم المتحورالجديد بشكل أفضل"، موضحا أن "هناك مخاوف جديدة إزاء فعالية اللقاح ونطاق المرض".
وأغلقت أستراليا حدودها أمام معظم الأجانب لأكثر من 20 شهرا، ما تسبب في نقص اليد العاملة وضرب قطاع السياحة الحيوي للبلاد، في حين أنها اكتشفت حتى الآن خمس إصابات بالمتحور "أوميكرون".
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