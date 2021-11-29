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إعلام إسرائيلي: إيران حققت تقدماً ملحوظاً نحو تطوير قنبلة نووية

Lebanon 24
29-11-2021 | 09:00
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" نقلا عن مصدر سياسي بأن "إيران حققت تقدما ملحوظا في مشروعها النووي".

وأشار المصدر لـ"مكان" إلى أن "الاحتمالات ضئيلة لعودة إيران إلى حيث كانت عشية توقيع الاتفاق النووي قبل ست سنوات"، معتبرا أنه "في غضون أسابيع، يمكن لطهران إنتاج كمية كافية من اليورانيوم المخصب المطلوب لتصنيع قنبلة نووية".

من جهتها، أوضحت طهران أنها "لا تريد أن تصل المبباحثات النووية إلى طريق مسدود"، مؤكدة أنها "لا ترى طريقا للتفاوض مع الأميركيين من دون رفع العقوبات المفروضة عليها، وأنها لن تتحدث مع الوفد الأميركي مباشرة خلال اللقاءات".
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