فرقاطة روسيّة تطلق صاروخاً متطوراً في البحر الأبيض

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" أطلقت صاروخاً من طراز "تسيركون" بمدى قياسي تجاوز الـ400 كلم.

وأصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا وجاء فيه: "أطلقت فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" التابعة للأسطول الشمالي، في البحر الأبيض صاروخا من طراز "تسيركون"، وذلك في إطار استمرار التدريبات على إطلاق الصواريخ الفائقة للسرعة الصوت والتي تجاوز فيها مداه القياسي ليقطع أكثر من 400 كيلومتر".

وأكدت الوزارة في بيانها أن "إطلاق الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت يتوافق مع المعايير المحددة، حيث تمت إصابة الهدف بضربة مباشرة".

يذكر أن صاروخ "تسيركون" الروسي يعتبر أول صاروخ "كروز" مجنح فرط صوتي في العالم يطلق من البحر، تفوق سرعته سرعة الصوت بمقدار 8-9 ماخ ما يعادل نحو 10 آلاف كيلومتر في الساعة.