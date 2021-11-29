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استئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى في فيينا

Lebanon 24
29-11-2021 | 09:44
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أفادت وكالة "إرنا"، اليوم الاثنين، باستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني في العاصمة النمساوية فيينا، بين إيران والقوى العالمية.

وقالت الوكالة الإيرانية إن "الجولة الجديدة من المفاوضات بدأت في قصر كوبورغ بفيينا"، بين المفوضية الأوروبية وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيران، الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأميركية قبل ثلاث سنوات.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، الذي يرأس الوفد الإيراني في فيينا، أعلن في وقت سابق أن الهدف الأول لطهران من المفاوضات هو إلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران. 

وأضاف: "يجب أن يكون الإلغاء الكامل والقابل للتحقق للعقوبات ضد إيران"، مشيرا إلى أن الهدف الثاني من مشاركة بلاده في المفاوضات هو تسهيل انتفاع طهران بالعلوم النووية ضمن حقوق الشعب الإيراني.
المصدر: روسيا اليوم
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